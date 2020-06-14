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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner ÖzaralGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancuİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic,...

Futbol: Süper Lig
14.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:46

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson, Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Sarı kart: Dk. 43 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.

24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

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