Futbol: Süper Lig Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Chebake, Mina, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Umut Bulut, Bifouma (Dk. 88 Erkan Kaş), Acquah (Dk. 76 Murat Yıldırım), Donald (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Chebake, Mina, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Umut Bulut, Bifouma (Dk. 88 Erkan Kaş), Acquah (Dk. 76 Murat Yıldırım), Donald (Dk. 76 Ahmed Ildız), Kjartansson (Dk. 68 Fofana)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Hajradinovic (Dk. 72 Tarkan Serbest), Thiam (Dk. 86 Yusuf Erdoğan), Quaresma (Dk. 65 Ndongala), Aytaç Kara (Dk. 86 Pavelka), Hadergjonaj, Koita

Goller: Dk. 45+2 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 61 ve 67 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 39 Haddadi, Dk. 90+5 Sarlija (Kasımpaşa), 90+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Bifouma'nın sert şutunda, savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

61. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Yeni Malatyasporlu Mina'nın ceza yayı önünde uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Thiam, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-1.

67. dakikada Thiam, bir kez daha fileleri havalandırarak Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topla buluşan Thiam, dar açıya rağmen düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2.

82. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin getirdiği topla ceza yayında buluşan Fofana'nın bekletmeden şutunda, meşin yuvarla az farkla yandan auta gitti.

90+1. dakikada hızlı atağa çıkan ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Umut Bulut, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayıp, şutunu çekti. Ancak Kasımpaşa savunmasında araya giren Meriah, mutlak bir gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA