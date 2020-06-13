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Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Caner Erkin), Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 N'Koudou), Boateng (Dk. 65 Umut Nayir), Boyd (Dk. 65 Lens), Güven Yalçın (Dk.

Futbol: Süper Lig
13.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:00

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Caner Erkin), Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 N'Koudou), Boateng (Dk. 65 Umut Nayir), Boyd (Dk. 65 Lens), Güven Yalçın (Dk. 46 Ljajic)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare (Dk. 66 Bünyamin Balcı), Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 56 Ufuk Akyol), Amilton, Podolski (Dk. 85 Yekta Kurtuluş), Sinan Gümüş (Dk. 66 Mukairu), Jahovic (Dk. 85 Gustavo)

Goller: Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 68 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Nazım Sangare, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 54 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Elneny, Dk. 64 Ruiz, 90+1 Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

46. dakikada Podolski soldan ceza sahasına girmek üzereyken meşin yuvarlağı sağa çıkardı. Sinan Gümüş'ün sert şutunda meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Fredy'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

50. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasının sağından ortaladığı topla arka direkte buluşan N'Koudou'nun vuruşunda kaleciyi geçen topu Antalyaspor savunması çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

53. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutu kaleci Boffin'i geçti ancak Veysel Sarı topa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun gol olmasına izin vermedi.

55. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla buluşan Hutchinson çalımlarla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Boyd'un önüne bıraktı. Boyd'un vuruşunda Boffin topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi.

68. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Elneny'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ tarafta buluşan Lens çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

79. dakikada N'Koudou soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Ljajic'in ortasına iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek yine Vida'ya geldi. Siyah-beyazlı futbolcu bir kez daha kafayla topa vurdu ancak bu sefer Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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