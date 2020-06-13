Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Diaby, Boateng, Boyd, Güven YalçınFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Diaby, Boateng, Boyd, Güven Yalçın
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic
Goller: Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Elneny (Beşiktaş)
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk edip 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1
34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: AA