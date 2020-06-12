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Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 64 Vedat Muric), Mehmet Ekici (Dk. 79 Emre Belözoğlu), Rodrigues (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Mevlüt Erdinç (Dk.

Futbol: Süper Lig
12.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:10

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 64 Vedat Muric), Mehmet Ekici (Dk. 79 Emre Belözoğlu), Rodrigues (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Zajc)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk. 81 Situm)

Goller: Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Muric (Penaltıdan), Dk. 88 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 78 Sapunaru, Dk. 82 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı ve yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

49. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Kravets'in şutunda kaleci Altay topu kontrol etti.

59. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrasında topun başına geçen Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

77. dakikada Hes Kablo Kayserispor üst üste 2 pozisyondan yararlanamadı. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Djedje'nin pasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Mensah'ın şutunda kaleci Altay top kornere çeldi.

78. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın etkili ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza alanı önünde aldığı topla soldan içeriye hareketlenen Emre Belözoğlu'nun ortasında savunmada Situm'un eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada topun başına geçen Muric'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yayın önünde topla buluşan Luiz Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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