Futbol: Süper Lig Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt ErdinçHes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre...

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt Erdinç

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Kravets

Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

Kaynak: AA