Futbol: Süper Lig Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda (Dk. 46 Ömer Bayram), Onyekuru (Dk. 87 Emre Akbaba), Falcao (Dk. 90+1 Andone)Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda (Dk. 46 Ömer Bayram), Onyekuru (Dk. 87 Emre Akbaba), Falcao (Dk. 90+1 Andone)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 63 Lens), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng (Dk. 67 Ljajic), N'Koudou (Dk. 90+1 Diaby), Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 22 Mariano (Galatasaray), Dk. 58 Çağdaş Atan (Kulübede), Dk. 75 Lens, Dk. 86 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi golsüz sona erdi.

50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

55. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan N'Koudou, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak zamanında açıyı kapatan Muslera, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Seri'nin soldan yaptığı ortada Karius, meşin yuvarlağı istediği gibi yumruklayamadı. Önüne düşen topu Onyekuru kaleye gönderirken, Karius ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi. Pozisyonun devamında Feghouli, kale önünde topu auta gönderdi.

78. dakikada Marcao'nun uzun pasında ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın sert şutunda, top Karius'dan döndü. Pozisyonunda devamıda Feghouli müsait durumda vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Hutchinson kaleye gönderirken, meşin yuvarlak Muslera'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA