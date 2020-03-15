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Fernando Muslera, Younes Belhanda, Gökhan Gönül, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, FalcaoBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou,...

15.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:12
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

Sarı kart: Dk. 22 Mariano (Galatasaray)

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

7. dakikada Donk'un savunmadan attığı uzun topa hareketlenerek ceza sahasına giren Onyekuru, altı pasın sağ çaprazından sert vurdu ama meşin yuvarlak araya giren Gökhan Gönül'e çarparak kornere gitti.

17. dakikada Seri'nin sağdan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde kaptırdığı topu Falcao, ceza yayındaki Feghouli'ye çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

32. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Hutchinson vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Seri'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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