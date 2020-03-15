SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Futbol: Süper Lig - Spor
Hasan Hüseyin Acar, Emre Taşdemir, Ali Şansalan, Kayserispor, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker TakpakHes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, MesanovicBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş,...

15.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:40
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, Mesanovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Afriyie Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

Goller: Dk. 22 Mesanovic, Dk. 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Mina

Süper Lig'in 26. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.

5. dakika Kayserispor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Taşdemir'in etkili ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran'ın ön direğe yerden ortasına hareketlenen Mesanovic, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda maçın hakemi Ali Şansalan penaltıya hükmetti. VAR incelemesi sonucu penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20. dakikada Dje Dje'nin uzun pasında rakip yarı alanı sol çizgisinde hava gelen topu iyi kontrol eden Henrique, rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

22. dakikada rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Mensah rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Fofana'dan da topu kurtardıktan sonra ortasını yapan Mensah'ın pasında altı pas önünde topla buluşan Mesanovic tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

42. dakikada yarı alanından çıkmak isteyen Malatyaspor'da Fofana'nın hatalı pasında topu kapan Mensah'ın topu bekletmeden Henrique'ye aktardı. Topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Mesanovic hızla ceza sahasına girdi. Pozisyonun devamında Mina'nın müdahalesiyle Mesanovic yerde kaldı. Hakem bu hareket sonucu penaltıya hükmetti. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hes Kablo Kayserispor 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Spor
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Spor
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Spor
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guido Senia Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Berkay Şahin Henry Onyekuru Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ankara Avrupa İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 16:27:07. #1.15#