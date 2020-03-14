SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Futbol: Süper Lig - Spor
Ertuğrul Taşkıran, Ömer Ali Şahiner, Hüseyin Göçek, Konyaspor, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Okİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Shengelia (Dk. 87 Jevtovic), Bajic (Dk.

14.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:12
Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Shengelia (Dk. 87 Jevtovic), Bajic (Dk. 78 Ali Turan)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Mevlüt Erdinç), Tolga Ciğerci (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Mehmet Ekici (Dk. 46 Deniz Türüç), Zajc, Rodrigues, Muric

Gol: Dk. 42 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Selim Ay, Dk. 30 Uğur Demirok, Dk. 67 Bülent Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 88 Ertuğrul Taşkıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 83 Rodrigues (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Skubic, Dk. 77 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

49. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına Zajc'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

58. dakikada Skubic'in sağdan ortası sonrası ceza sahası içinde Bajic'in dokunuşunda, meşin yuvarlak direk dibinde az farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

67. dakikadaki Fenerbahçe atağında Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, karara itiraz eden teknik direktör Bülent Korkmaz'a da sarı kart gösterdi.

77. dakikada Deniz Türüç ile girdiği ikili mücadelederakibini düşüren Ömer Ali Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan bölümde gol olmadı ve ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi tamamladığı müsabakayı 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın Spor
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın
AVM'lerin çalışma saatlerile ilgili ikinci açıklama: Yanlış anlaşıldı Spor
AVM'lerin çalışma saatlerile ilgili ikinci açıklama: Yanlış anlaşıldı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Uğur Akkuş Cem Yılmaz Muhterem Nur
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart İtalya Açıklama Koronavirüs
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 22:33:42. #1.15#