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Ömer Ali Şahiner, Hüseyin Göçek, Konyaspor, Selim Ay, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Okİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, BajicFenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Luiz Gustavo,...

14.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:02
Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muric

Gol: Dk. 42 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Selim Ay, Dk. 30 Uğur Demirok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

24. dakikada sağ kanattan Shengelia'nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

42. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Skubic'in ortasında Jailson'un kafasından seken topa Bajic'in bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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