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Ramazan Köse, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekKasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest (Dk. 90 Fernandes), Hajradinovic (Dk. 86 Quaresma), Ndongala, Koita, Thiam (Dk.

13.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:10
Futbol: Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest (Dk. 90 Fernandes), Hajradinovic (Dk. 86 Quaresma), Ndongala, Koita, Thiam (Dk. 65 Yusuf Erdoğan)

Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko (Dk. 46 Yalçın Kayan), Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Mossoro (Dk. 73 Jerome), Halil Akbunar, Wilczek

Goller: Dk. 2 ve 90+3 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 59 Sarlija, Dk. 70 Haddadi, Dk. 73 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 72 Berkan Emir, Dk. 86 Jerome (Göztepe)

Süper Lig'in 26. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

55. dakikada Thiam'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasta Jerome topu kafayla indirdi, altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Wilczek'in vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

90+3. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu uzak direğin gerisinde karşılayan Ndongala'nın pasında Haddadi penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Koita düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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