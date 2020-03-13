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Mustafa Emre Eyisoy, HALİL UMUT MELER, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, OrgillÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak,...

13.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:10
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 23 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Garmash (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 22 Michalak (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atila Turan'ın kullandığı kornerde Burak Albayrak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

23. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Yine Atila Turan'ın kullandığı kornerde Lukasik, defans oyuncularının uzaklaştırdığı topla ceza alanının önünde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda Rodrigues, ceza alanında kontrol ettiği topu kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 2-0

45+1. dakikada Diomande'nin MKE Ankaragücü ceza alanının sağından arka direğe yaptığı ortada topla Samudio buluştu. Bu futbolcunun ortasında Garmash kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Maçın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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