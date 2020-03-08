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Mert Hakan Yandaş, Ceyhun Sesigüzel, Mete Kalkavan, Sivasspor, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 71 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Claudemir), Yasin Öztekin (Dk.

08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 71 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Claudemir), Yasin Öztekin (Dk. 50 Emre Kılınç), Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina (Dk. 82 Adem Büyük), Seri, Ömer Bayram (Dk. 77 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 7 Hakan Arslan, Dk. 59 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Falcao, Dk. 37 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Seri, Dk. 90+7 Saracchi (Galatasaray), Dk. 19 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

59. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Seri ile Fernando arasındaki ikili mücadeleyi VAR'dan inceleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıda kaleci Muslera, topu çıkarmayı başardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre Kılınç, topu filelere gönderdi: 2-2

69. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Onyekuru, meşin yuvarlağı ayağından açınca kalesini terk eden Samassa, topu kontrol etti.

74. dakikada Ömer Bayram'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve sağdan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın çapraz pozisyondan vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza alanında yükselen Falcao, kale önünde topa dokunamayınca önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Maç, 2-2 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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