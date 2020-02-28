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Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet ÇavuşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, N'sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, CisseBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny,...

28.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:54
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, , Caulker, Welinton, N'sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Lens, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz

Gol: Dk. 37 Junior Fernandes (Aytemiz Aylanyaspor)

Sarı kart: Dk. 42 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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