Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 72 Sasse), Umar, Boldrin, SkodaMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 72 Sasse), Umar, Boldrin, Skoda
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 87 Skrtel), Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 79 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 76 Berkay Özcan), Demba Ba
Goller: Dk. 42 Visca (penaltıdan), Dk. 90 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umar (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi.
56. dakikada sağ kanattan ilerleyerek ceza sahası içerisine giren Visca'nın yerden pasında, altı pas üzerinde Demba Ba'nın vuruşunda top üsten auta çıktı.
60. dakikada Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Umar, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-1.
68. dakikada Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Aleksic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada yine Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında, bu kez İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası üzerinde gelişine şutunda, top yandan auta çıktı.
85. dakikada Umar'ın ara pası ile sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sasse'nin bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok kapattığı köşeden filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çelmeyi başardı.
90. dakikada Berkay Özcan'ın sağdan ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın yumrukladığı top Skrtel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda yerden seken top filelere gitti: 1-2.
Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.