23.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:33

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 21 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 40 Donk (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Serdar Aziz, Dk. 36 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 20 Belhanda, Dk. 36 Falcao (Galatasaray)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İlk dakikada savunmanın arkasına atılan topa koşan Onyekuru'nun ceza sahası sağ çaprazından zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Kaynak: AA