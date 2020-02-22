22.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:14

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahtiyar Birinci



Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Diego, Sapunaru, Situm (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique (Dk. 90+1 Aksel Aktaş), Kravets

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk 89 Volkan Fındıklı), Mak (Dk. 74 Hurtado), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Thuram)

Goller: Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 Kravets, Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mensah, Dk. 23 Sapunaru, Dk. 90 Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 23 Milosevic, Dk. 40 Hadziahmetovic, Dk. 65 Mak, Dk. 74 Jonsson, Dk. 76 Thuram (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

57. dakikada Lopes'in sağdan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kurtardı.

86. dakikada konuk ekip önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Hurtado'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram, kaleci Lung'tan sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak kaleye doğru giden meşin yuvarlağı Sapunaru uzaklaştırdı.

87. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Mensah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA