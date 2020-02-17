17.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:20

Stat: Antalya



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, Ufuk Akyol (Dk. 46 Hakan Özmert), N'Dinga, Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Fredy, Amilton (Dk. 72 Podolski), Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Ndongala, Tarkan Serbest (Dk. 59 Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 68 Gohou), Thiam

Goller: Dk. 53 Jahovic, Dk. 59 ve Dk. 62 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 74 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Thiam, Dk. 30 Tirpan, Dk. 51 Ndongala (Kasımpaşa), Dk. 43 Jahovic, Dk. 63 Sinan Gümüş, Dk. 73 Celustka, Dk. 89 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)



Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

48. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.

53. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin pasında Jahovic, ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi: 1-0.

59. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, sol çaprazdan fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk değerlendirmesinde golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. VAR odasının uyarısıyla ofsayt kararını iptal eden hakem Kardeşler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 2-0.

62. dakikada Antalyaspor, 3. golü buldu. Hakan Özmert'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

74. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası ön çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in solundan filelere gitti: 1-3.

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA