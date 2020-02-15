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Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker TakpakYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Zeki Yavru, Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, RodallegaHes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego,...

15.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, , Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, Rodallega

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego, Pedro Henrique, Mesanovic, Djedje, Mensah, Campanharo, Kravets

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip ceza sahası dışında topu kapan Sacko'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Mensah'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında oluşan karambolde Pedro Henrique'nin topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

33. dakikada ceza sahası önünde rakibinden topu kapan Mensah'ın vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Estupinan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA
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