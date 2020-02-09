09.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:54

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Meriah (Kendi kalesine), Dk. 22 (Penaltıdan) ve 41 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 20 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile yaptığı maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan uzun pasından savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahasında topu Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun son çizgiye indikten sonra yaptığı vuruşta ön direkte Meriah'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

22. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'nın kafasından seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

41. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun sağdan uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Adem Büyük'ün savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Fatih Öztürk'ün de müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golü verdi: 0-3.

Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 3-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA