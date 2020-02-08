Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlumİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Shengelia, ThuramYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu,...
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlum
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Shengelia, Thuram
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Murawski, Kibong, Barrow, Sacko, Recep Niyaz, Rodallega
Sarı kart: Dk. 30 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.
13. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
18. dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.
26. dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.
33. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.
36. dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.