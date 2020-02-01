Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman ÖzayAntalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş, Sinan Gümüş, Leschuk, Mukairuİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme,...

01.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin , Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş, , Leschuk, Mukairu

İttifak Holding Konyaspor: , Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Thuram

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler