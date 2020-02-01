Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman ÖzayAntalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş, Sinan Gümüş, Leschuk, Mukairuİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme,...
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş, Sinan Gümüş, Leschuk, Mukairu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Thuram
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.