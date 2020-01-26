Futbol: Süper Lig
Stat: Gürsel AkselHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan OkGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, JeromeBeşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Boyd, Necip Uysal, Hutchinson, N'Koudou, Diaby,...
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Boyd, Necip Uysal, Hutchinson, N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz
Goller: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Castro (Göztepe), Hutchinson (Devre arası) (Beşiktaş)
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Jerome'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Halil'in derinlemesine pasında ceza sahasına sızan Serdar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, Douglas'a rağmen meşin yuvarlakla ilerledi. Ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
36. dakikada ceza alanı içinde Halil'in Diaby'ye müdahalesinin ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Atışı 38. dakikada kullanan Burak Yılmaz, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
45+3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in ortasında arka tarafta topa dokunan Borges, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.