Futbol: Süper Lig
Stat: Antalya Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy), Charles, Amilton, Chahechouhe (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Doğukan Sinik (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy), Charles, Amilton, Chahechouhe (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Doğukan Sinik (Dk. 75 Harun Alpsoy), Leschuk
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 67 Yalçın Kayan), Castro, Halil Akbunar (Dk. 90 Tripic), Napoleoni (Dk.90+4 Deniz Kadah), Serdar Gürler, Jerome
Goller: Dk. 16 Halil Akbunar, Dk. 36 Serdar Gürler, Dk. 45+3 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 24 Doğukan Sinik, Dk. 45 Hakan Özmert (Antalyaspor), Dk. 61 Soner Aydoğdu, Dk. 90 Yalçın Kayan (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 85 Diego (Antalyaspor)
Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
52. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
53. dakikada Amilton'un sol kanattan ortası sonrası defanstan seken topu önünde bulan Fredy'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasına arka direk hizasında topla buluşan Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü.
76. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasına arka direkte topa yükselen Chico'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
79. dakikada Serdar Gürler'in defans arkasına pası sonrası kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Jerome'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
85. dakikada Antalyaspor kırmızı kart gördü. Gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara hakemin kolunu çekerek itiraz eden Diego, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu pozisyona itirazları nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam'da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilirken, penaltı kararı ise yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.