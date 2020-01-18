18.01.2020 22:20 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:20

Stat: Kalyon



Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 85 Pawlowski), Jefferson (Dk 45+2 Twumasi), Kenan Özer (Dk. 62 Muhammet Demir), Kayode, Chipsah

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu (90+2 Tolgay Arslan), Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Rodrigues), Kruse (Dk. 83 Deniz Türüç), Muric

Goller: Dk. 51 Kruse, Dk. 90+4 Muric (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: 90+5 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jefferson, Dk. 11 Oğuz Ceylan, Dk. 39 Diarra, Dk. 63 Chipsah, Dk. 71 Morais (Gaziantep FK), Dk. 18 Tolga Ciğerci, Dk. 27 Altay Bayındır, Dk. 57 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

46. dakikada Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geri geldi. Ardından Muric ağları havalandırdı, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Muric'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada, Kruse kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

52. dakikada ceza yayını dışında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu Altay son anda çıkardı.

66. dakikada ev sahibi takım mutlak gol pozisyondan yararlanamadı. Savunma arkasına sarkan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kötü vuruş yaparak topu auta attı.

71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'un şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

87. dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleci Altay'ı da geçti ve bir anda seken topu önünde buldu. Ardından yaptığı vuruş ağları havalandırdı. Ancak maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul olduğuna karar verdi ve gol geçerli sayılmadı.

90+4. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasına topla buluşan Muric, sağ ayağıyla yaptığa sert vuruşla topu ağlarla gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

90+5. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında Muric, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazandı.

Kaynak: AA