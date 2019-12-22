Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Aksel Aktaş), Emre Demir (Dk. 74 Furkan Polat), Rienstra, Ziya Alkurt (Dk.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Aksel Aktaş), Emre Demir (Dk. 74 Furkan Polat), Rienstra, Ziya Alkurt (Dk. 87 Ömer Uzun), Kravets
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+3 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Elia (Dk. 86 Aleksic), Demba Ba (Dk. 74 Mehmet Topal), Crivelli
Goller: Dk. 5 Lopes (Kendi kalesine), Dk. 10 Mert Kula (Kendi kalesine), Dk. 48 Demba Ba, Dk. 90+3 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Abdennour, Dk. 48 Djedje, Dk. 65 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 75 Clichy, Dk. 81 Crivelli (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendi.
48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
50. dakikada Caiçara'nın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak barajdan döndü. Pozisyonu takip eden Caiçara'nın yerden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.
82. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ziya Alkurt'un şutunda kaleci Mert Günok topu güçlükle kurtardı.
90. dakikada Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.