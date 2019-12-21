Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım (Dk. 75 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Donald (Dk. 46 Gökhan Töre), Guilherme, Fofana (Dk.

21.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:03
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: , Serkan Olguncan, Serkan Çimen

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, , Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım (Dk. 75 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Donald (Dk. 46 ), Guilherme, Fofana (Dk. 62 Bifouma), Jahovic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Vetrih (Dk. 66 Attamah), Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande (Dk. 89 Oğuz Kağan Güçtekin), Moroziuk, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Samudio)

Goller: Dk. 6 Oğulcan Çağlayan, Dk. 72 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mustafa Akbaş, Dk. 45 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 52 Umar, Dk. 71 Moroziuk, Dk. 76 Diomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

55. dakikada sağ kanattan BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşu auta çıktı.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği Umar'un vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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