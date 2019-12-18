Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın en önemli müsabakası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek