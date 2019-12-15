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Futbol: Süper Lig

Stat: VodafoneHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet ÇiçekBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak YılmazBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk.

15.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:54
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone

Hakemler: Uğurlu, , Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 43 Özer Özdemir), Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Sarı kartlar: Dk. 5 Donald, Dk. 10 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 44 Caner Erkin (Beşiktaş)

Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

29. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yerden pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

33. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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