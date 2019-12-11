Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek