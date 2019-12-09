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Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayıkİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt, Henrique (Dk.

09.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:10
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt, Henrique (Dk. 26 Emre Demir), Kravets

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih, Samudio, Umar, Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 38 Vetrih (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

9. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kravets'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golüne itiraz eden ve hakemle tartışan Çaykur Rizespor antrenörü Mehmet Göker Özdemir sarı kart gördü. İtirazını sürdüren Özdemir, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.

34. dakikada ceza sahası içerisine kısa paslarla gelen Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı Vetrih ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vetrih'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

İlk yarı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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