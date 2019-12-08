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Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim BozbeyYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay Şahan, Barrow, RodallegaMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan...

08.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:40
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Yukatel : Stackhowiak, , Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega

Medipol : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Sarı kartlar: Dk. 27 Sackey, Dk. 43 Murawski, Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 14. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Demba Ba topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada Clichy'nin pasında topla buluşan Aleksic'in uzaktan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Barrow'un sol taraftan kullandığı köşe atışında Rodallega topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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