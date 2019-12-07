07.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:28

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome

Goller: Dk. 1 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 31 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 38 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 bitti.

Göztepe, henüz ilk dakika dolmadan golü buldu. Serdar Gürler'in pasında soldan ceza sahasına giren Napoleoni, topu içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın şutunda top kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Topu yeniden önünde bulan Halil'in ikinci vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

5. dakikada Canteros'un pasında savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile bir kez daha gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topla uzak köşede buluşan İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada ev sahibi ekip beraberlik golünü buldu. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanan MKE Ankaragücü'nde Canteros'un sağ çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarptı. Pozisyonun devamında ceza yayından Sedat Ağçay şansını denerken, seken topu ceza sahasında önünde bulan İlhan Parlak'ın gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA