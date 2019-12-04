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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:10
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Kaynak: AA
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