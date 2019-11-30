Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor: Zafer Görgen, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+3 Moroziuk), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih (Dk. 65 Sasse), Umar, Samudio (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+3 Moroziuk), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih (Dk. 65 Sasse), Umar, Samudio (Dk. 90 Scepovic), Oğulcan Çağlayan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubix, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Shengelia), Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 82 Hurtado), Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic (Dk. 70 Daci), Bajic
Goller: Dk.3 Oğulcan Çağlayan, Dk. 10 Umar, Dk. 74 Sasse (Çaykur Rizespor), Dk.11 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.
53. dakikada Milesovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Zafer Görgen, yatarak kornere çeldi.
61. dakikada Attamah'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Samudio'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
71. dakikada maçın birinci yardımcı hakemi Ekrem Kan'a tepki gösteren Çaykur Rizespor antrenörü Korhan Özen'e maçın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kart gösterildi.
74. dakikada Melnjak'ın ara pasında topla buluşan Sasse savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top kalesi Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gitti: 3-1
90+2. dakikada Attamah'ın sağdan ceza sahası içerisine pasında Sasse'nin penaltı noktasında düzeltip vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.