Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz (Dk. 63 Rienstra), Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 75 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut (Dk.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz (Dk. 63 Rienstra), Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 75 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut (Dk. 75 Bilal Başaçıkoğlu), Adebayor
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Gioano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 89 Ziya Erdal), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 84 Kone), Yatabare, Fernando Andrade (Dk. 65 Erdoğan Yeşilyurt)
Goller: Dk. 24 Fernando Andrade, Dk 70. Emre Kılınç, Dk. 74 ve 90+4 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor) Dk. 61 Şamil Çinaz, Dk. 71 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Gioano'nın kaleye paralel yerden gönderdiği sert ortasında kaleci Lung'u geçen topa Yatabare uygun pozisyonda dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
68. dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung'u da geçen top sol direk dibine çarparak ceza sahasına döndü. Topu iyi takip eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor'un kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Ceza yayı içinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
90+4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4
Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, 4-1 kazandı.