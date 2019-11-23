Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özayİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, BajicBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho,...
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Ljajic, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.