10.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:00

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Faty, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Orgill, Moke, İlhan Parlak

Gol: Dk. 10 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 38 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, Aydın Karabulut'un pası ile Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde topla buluşan Kitsiou, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara son çizgiye inip altıpas içine yerden pasını gönderdi, Crivelli yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

12. dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, altıpas önüne yerden sert bir orta yaptı, Gulbrandsen arka direk önünde yakın mesafeden gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan ve son çizgiye inen Mehmet Sak, altıpas önündeki Faty'ye pasını attı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda, top ters direk dibinden auta çıktı.

31. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Faty sağ kanattan arka direğe ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın kafa ile indirdiği topla buluşan Orgill, yükseklik kazanan meşin yuvarlağa röveşata yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada Orgill ile duvar pası yaparak Medipol Başakşehir ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert'in ayağına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA