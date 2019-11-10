Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan OkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 78 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Sörloth (Dk.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 78 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90+2 Serkan Asan)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 77 Bammou), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 58 Djalma Campos), Siopis (Dk. 89 Salih Uçan), Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse
Gol: Dk. 67 Hosseini (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 81 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Pereira, Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk. 90+3 Nwakaeme, Dk. 90+7 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 50 N'Sakala, Dk. 82 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.
62. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, Cisse'nin indirdiği topa ceza alanı içinde Fernandes'in röveşatasında top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
64. Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Campi ile hava topu mücadelesine giren Campos, meşin yuvarlağa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında, top kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 1-0
69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi.
80. dakikada Trabzonspor'da Fernandes'in müdahalesiyle Hüseyin Türkmen'in, yerde kaldığı pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
81. dakikada Fernandes, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
82. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona yatarak yerden gelen topa sahip oldu.
90+2. dakikada sakatlanan Sörloth'un yerine Serkan Asan, oyuna dahil edildi. Başına darbe alan oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.