09.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:40

Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Gioano, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare, Fernando

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Diagne, Anicic, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Miya

Süper Lig'in 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

10. dakikada Fernando'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

27. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

37. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere güçlükle çeldi.

45. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Fernando'nun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA