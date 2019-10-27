Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan BilirGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko (Dk. 15 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Deniz Kadah), Halil Akbunar (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko (Dk. 15 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Deniz Kadah), Halil Akbunar (Dk. 74 Yasin Öztekin), Mossoro, Jerome
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Quaresma (Dk. 88 İlhan Depe), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Koita (Dk. 74 Yusuf Erdoğan)
Goller: Dk. 27 Hajradinovic, Dk. 51 Quaresma (Penaltıdan), Dk. 76 Mustafa Pektemek, Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 45+3 Berkan Emir (Göztepe)
Kırmızı kart: Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa) (İlk yarı sonunda)
Sarı kartlar: Dk. 16 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Beto, Dk. 63 Halil Akbunar, Dk. 67 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 25 Quaresma, Dk. 37 Sadiku, Dk. 85 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Göztepe ceza sahası içinde kaleci Beto ile Aytaç Kara'nın mücadelesinin ardından uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. 51'inci dakikada penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
90+2. dakikada İlhan Depe'nin pasıyla topa hareketlenen Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 4-1
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu arada müsabakanın 64. dakikasında Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, sarı kart gördü.