Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Fernando, Traore, Emre Kılınç, YatabareAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Chico,...

26.10.2019 15:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Fernando, Traore, Emre Kılınç, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Chico, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Chahechouhe, Mukairu

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sağ çaprazından plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.

31. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada savunmanın arkasına gönderilen yüksek topa hareketlenen Fernando'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Traore'nin soldan ceza alanına ortasında Appindangoye'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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