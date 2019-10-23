23.10.2019 11:48

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık

Kaynak: AA