Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık