Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlumİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic
Gol: Dk. 3 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 24 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
1. dakikada Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
3. dakikada konuk ekip öne geçti. Guilherme'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 0-1.
8. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
33. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle çeldi.
38. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında, topa iyi yükselen Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.