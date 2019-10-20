20.10.2019 18:32

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 83 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 76 Djalma Campos), Junior Fernandes, Cisse (Dk. 88 Yacine Bammou)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias (Dk. 46 Aminu Umar), Melnjak, Sasse (Dk. 56 Barış Alıcı), Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Orhan Ovacıklı, Samudio (Dk. 78 Oğuz Kağan Güçtekin)



Goller: Dk. 16 Ceyhun Gülselam, Dk. 29 ve 75 Cisse, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 70 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 (penaltı) ve 73 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 33 Samudio (Çaykur Rizespor)



Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

51. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında seken top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0



64. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin ceza sahası içinde Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başıma geçen Boldrin kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1

70. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Onur Bulut'un kullandığı köşe atışında Junior Fernandes, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 4-1

73. dakikada Çaykur Rizespor 2. golünü attı. Rakip yarı alanın ortasında taç çizgisi üzerinde serbest vuruşta topun başına Boldrin geçti. Bu futbolcunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2



75. dakikada Alanyaspor maçtaki 5. golünü Cisse ile buldu. Hızlı gelişen atakta Çaykur Rizespor defansı hazırlıksız yakalandı. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 5-2

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA