Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Levent Gülen (Dk. 20 Bilal Başacıkoğlu), Atila Turan, Rienstra, Hasan Hüseyin Acar, Ziya Alkurt (Dk. 81 Ntep), Mensah, Pedro Henrique (Dk.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Levent Gülen (Dk. 20 Bilal Başacıkoğlu), Atila Turan, Rienstra, Hasan Hüseyin Acar, Ziya Alkurt (Dk. 81 Ntep), Mensah, Pedro Henrique (Dk. 90+2 Aksel Aktaş), Umut Bulut
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Khalili, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic (Dk. 66 Sadiku), Thiam (Dk. 73 Koita), Mustafa Pektemek (Dk. 83 İlhan Depe)
Goller: Dk. 6 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 56 Pedro Henrique (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mensah, Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 54 Pedro Henrique, Dk. 74 Miguel Lopes, Dk. 85 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 80 Sadiku, Dk. 90 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
56. dakikada Kayserispor beraberlik golünü buldu. Soldan son çizgiye inen Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Pedro Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
63. dakikada Mensah'ın uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Pedro Henrique, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Henrique'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.
68. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ziya Alkurt'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.