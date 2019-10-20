Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetinİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Levent Gülen (Dk.

20.10.2019 15:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Levent Gülen (Dk. 20 Bilal Başacıkoğlu), Atila Turan, Rienstra, Hasan Hüseyin Acar, Ziya Alkurt, Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Khalili, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek


Gol: Dk. 6 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 23 Mensah (Kayserispor)

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortasında Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son anda topu uzaklaştırdı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışan Kayserispor'da Levent Gülen, topu takımı arkadaşı Atila Turan'a aktarmak istedi. Araya giren Thiam, meşin yuvarlağı kaptı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Thiam, kaleci Lung'un bacaklarının arasından topu filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

36. dakikada Miguel Lopes'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresini Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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