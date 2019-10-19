19.10.2019 20:57

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Hasan Kaya, Sedat Ağçay, Faty, Moke, İlhan Parlak, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 23 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Caner Erkin (Beşiktaş)

Süper Lig'in 8. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Pinto'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Orgill, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Caner Erkin kullandığı serbest atışta topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcu göğsüyle topu kontrol ettikten sonra cılız bir vuruş yapınca top kalecinin ellerinde kaldı.

24. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ceza alanı içinde ve arka direkteki Güven Yalçın'a gönderdiği topa, bu futbolcu iyi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.

26. dakikada İlhan Parlak'ın pasıyla ceza yayının hemen üzerinde buluşan Hasan Kaya'nın vuruşunda, top rakip defans oyuncularına çarparak kornere gitti.

28. dakikada Diaby kendi aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcunun vuruşunda Korcan Çelikay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA