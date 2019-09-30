Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail ŞencanGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk.

30.09.2019 21:22
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk.10 Chibsah), Diarra, Twumasi, Muhammet Demir

Göztepe: Pimparel, Tarouco, Alpaslan Öztürk, Pereira, Costa, Serdar Gürler, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleoni

Sarı kartlar: Dk. 31 Diarra, Dk. 32 Sumudica (Teknik direktör) (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'in 6. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Göztepe karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

18. dakikada konuk ekipte Mossoro'nun savunmanın arkasına sarkan Jerome'a pasında, kalesinden zamanında çıkan Günay tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada soldan çizgiye inen Twumasi'nin ortasında, uygun durumdaki Djilobodji'nin vuruşu sonrası meşin yuvarlak takım arkadaşı Güray Vural'a çarptı ve ev sahibi ekip önemli bir fırsatı kaçırdı.

38. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkten seken topu Djilobodji ağlara gönderdi fakat hakem pozisyon öncesinde faul tespit etti ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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